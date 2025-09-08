Прямо сейчас:
В Севастополе 11 сентября продажа алкоголя будет ограничена
фото: pikist.com

В Севастополе 11 сентября продажа алкоголя будет ограничена

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 11:59 08.09.2025

11 сентября 2025 года на территории города Севастополя в связи с мероприятиями, посвященными Всемирному Дню трезвости, не допускается розничная продажа алкогольной продукции.

Ограничения не распространяются на розничную продажу алкогольной продукции организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, индивидуальными предпринимателями, признанными сельскохозяйственными товаропроизводителями, и на розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляемую индивидуальными предпринимателями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами при оказании услуг общественного питания. Рекомендуем предпринимателям обеспечить информирование покупателей о запрете розничной продажи алкогольной продукции 11 сентября 2025 года в наглядной и доступной форме, — отмечают в пресс-службе Правительства Севастополя. 

Нарушение данных норм наказывается административным штрафом от 20 до 40 тысяч рублей на должностных лиц и от 100 до 300 тысяч рублей на юридических лиц.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

