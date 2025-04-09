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В Севастополе 14 сирот получили сертификаты на жилье
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе 14 сирот получили сертификаты на жилье

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 12:58 09.04.2025

С начала этого года 14 сиротам из Севастополя был одобрен сертификат на выплату, за счет средств которого можно приобрести жилье в собственность или полностью погасить ипотеку.

Воспользоваться таким правом на выплату могут дети-сироты, которые подлежат обеспечению жильем в Севастополе. Благодаря такой помощи сироты получают возможность жить в комфортных и безопасных условиях. Всего с 2022 года по жилищным сертификатам дети-сироты в нашем городе приобрели 56 благоустроенных жилых помещений. Мера поддержки доступна для сирот, достигших 23 лет, имеющих трудовой стаж не менее 12 месяцев. Сироты, получившие сертификаты в этом году, работают в разных сферах, среди ребят есть: курсант ЧВВМУ им. П.С. Нахимова, военнослужащий по контракту в составе Росгвардии, логист, воспитатель детского сада, фельдшер скорой помощи, сотрудник почты, индивидуальные предприниматели. Также жилищный сертификат получил 23-летний севастополец, участник СВО и ветеран боевых действий, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя. 

Отметим, что выплаты по сертификату производятся только после того, как выбранное жилое помещение пройдет межведомственную проверку. Это важно, чтобы исключить аварийность и ветхость приобретаемого жилья. После проверки средства переводятся на счет продавца недвижимости.

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Напомним, что за счет средств сертификата квартиру можно купить в любом субъекте РФ.

Прием заявлений на сертификат еще продолжается.

Подать заявление можно:

– через портал Госуслуг по ссылке;

– в отделении МФЦ;

– в департаменте капитального строительства (ул. Ленина 66). График работы: пн-чт с 9:00 до 18:00, пт с 9:00 до 16:45, обеденный перерыв с 13:00 до 13:45.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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