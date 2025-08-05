В Севастополе 15 августа стартует прием заявлений на школьные выплаты для льготных категорий граждан

В Севастополе семьи могут получить две школьные выплаты – ежегодную денежную помощь на обеспечение детей из многодетных семей школьной и спортивной формой и выплата единовременной денежной помощи детям школьного возраста из многодетных и малообеспеченных семей.

Ежегодная денежная помощь предоставляется многодетным семьям, среднедушевой доход которых ниже или равен двум величинам прожиточного минимума на душу населения, установленного в Севастополе. Размер такой выплаты 2025 году равен 3665 рублей на каждого ребенка.

Право на получение выплаты имеет один из родителей (законный представитель) многодетной семьи, ребенок (дети) которого является (являются) учащимся (учащимися) общеобразовательной организации Севастополя, а также ребенок (дети) которого обучается в специализированной общеобразовательной организации за пределами Севастополя по медицинским показаниям, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя начальника управления методологии предоставления социальной поддержки, начальник отдела методического сопровождения предоставления социальных выплат, льгот и субсидий Людмилу Воробьеву.

С перечнем документов на предоставление ежегодной денежной помощи можно ознакомиться на сайте департамента труда и соцзащиты населения.

Единовременная денежная помощь на детей школьного возраста (от 6 до 18 лет) предоставляется семьям, среднедушевой доход которых ниже или равен полуторной величине прожиточного минимума на душу населения, действующего на день обращения. Размер такой выплаты в 2025 году равен 2021 рубль на каждого ребенка.

Право на данную выплату имеют многодетные семьи, а также малообеспеченные семьи, у которых по независящим от них причинам среднедушевой доход ниже или равен полуторной величине прожиточного минимума на душу населения, действующего на день обращения.

Если на момент обращения семья уже является получателем государственной соцпомощи в виде соцпособия, то сведения, подтверждающие размер доходов семьи за последние 12 календарных месяцев, предшествующих 1 календарному месяцу перед месяцем подачи заявления, не требуются. Единовременная помощь предоставляется один раз в учебный год на ребенка (детей), посещающего(щих) общеобразовательные организации Севастополя, а также на ребенка (детей), который обучается в специализированной общеобразовательной организации за пределами Севастополя по медицинским показаниям, – говорит Людмила Воробьева.

С перечнем документов на предоставление единовременной помощи можно ознакомиться на сайте департамента труда и соцзащиты населения Севастополя. Для назначения школьных выплат одному из родителей или законному представителю ребенка необходимо обратиться с 15 августа до 1 ноября текущего года в управление адресной социальной поддержки населения, в МФЦ или через портал Госуслуг.

Напомним, с 2025 года в Севастополе по нацпроекту «Семья» реализуется комплекс мер, направленных на повышение качества жизни севастопольцев.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя