В Севастополе 17 ноября - ограничение по продаже алкоголя
фото: stocksnap.io

В Севастополе 17 ноября — ограничение по продаже алкоголя

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 12:35 14.11.2025

17 ноября 2025 года в Севастополе в связи с мероприятиями, посвященными Международному дню студента, не допускается розничная продажа алкогольной продукции.

Ограничения не распространяются на розничную продажу алкогольной продукции организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, индивидуальными предпринимателями, признанными сельскохозяйственными товаропроизводителями, и на розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляемую индивидуальными предпринимателями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами при оказании услуг общественного питания.

Предпринимателям рекомендуется обеспечить информирование покупателей о запрете розничной продажи алкогольной продукции 17 ноября 2025 года в наглядной и доступной форме.

Нарушение данных норм наказывается административным штрафом от 20 до 40 тыс. рублей для должностных лиц и от 100 до 300 тыс. рублей для юридических лиц.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

