В Севастополе 18 марта отметили сбором гуманитарной помощь для жителей ЛНР и ДНР

Восьмую годовщину воссоединения Севастополя и Крыма с Россией 18 марта праздновали по всей стране. В Москве на спортивной арене «Лужники» прошел масштабный митинг-концерт, посвященный возвращению полуострова в родную гавань. Мероприятие посетил Президент РФ Владимир Путин. В Севастополе главное мероприятие дня состоялось на площади Нахимова. В этом году жители города не просто вспоминали исторические события 2014 года, но и собирали гуманитарную помощь для жителей Донецкой и Луганской народных республик. За день удалось собрать порядка шести тонн продуктов и предметов первой необходимости.

Сегодня у нас важный день – восемь лет мы дома. Спасибо вам за то, что вы сделали восемь лет назад. Каждый год на этой площади мы вспоминаем эти события, и эмоции такие сильные, будто вчера строили блокпосты, ждали и готовились защищать Севастополь. Но Президент принял решение — и третьей обороны не случилось. Мы всей душой на Донбассе. Там нужна наша эмоциональная поддержка – нашим солдатам, нашему Президенту, нашей стране, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя.

В течение всего дня на главной площади Севастополя работали волонтеры штаба «Мы вместе» – добровольцы помогали сортировать продукты питания и предметы первой необходимости, загружали гуманитарную помощь в машины.

За день к нам пришло около тысячи севастопольцев, и от нас уже увезли несколько полностью загруженных газелей. 18 марта – это особенный день, но проводить такие акции нужно и в другие дни. Людям надо помогать, и как раз этим севастопольцы занимаются всегда, — рассказал волонтер штаба «Мы вместе – Севастополь» Максим Калацевич.

Также на площади Нахимова прошел концерт в поддержку российских военных. Для севастопольцев выступили лучшие коллективы и солисты города, а также приглашенные артисты – Олег и Родион Газмановы, группа «Любэ» и Юлия Чичерина.

Участие в мероприятиях, посвященных восьмой годовщине воссоединения города с Россией, приняли более 15 тысяч севастопольцев.