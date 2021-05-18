В Севастополе 21 мая — турнир по волейболу среди команд Городов-Героев

Более 100 участников из Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя и Керчи на протяжении трех дней будут состязаться в классическом и пляжном волейболе. Участниками турнира станут девушки 13-14 лет и ветераны волейбола 55 лет и старше.

Для Севастополя большая честь – принимать турнир Городов-Героев. Уверен, что помимо заряда энергии, полученной от спортивной части турнира, все участники получат дополнительную энергетику от посещения исторически знаковых мест Города-Героя Севастополя, — отмечают организаторы.

Торжественное открытие турнира состоится 21 мая в 09:00 у Мемориала героической обороны Севастополя 1941-1942 годов.

Помимо спортивной части для участников турнира запланирована экскурсионная программа посещения исторически-знаковых мест города Севастополя.