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В Севастополе 23 февраля в филиале парка «Патриот» в Молочной балке - День открытых дверей

В Севастополе 23 февраля в филиале парка «Патриот» в Молочной балке — День открытых дверей

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 14:05 17.02.2022

В программе Дня открытых дверей в филиале парка «Патриот»:

  • экскурсии по экспозиции современной боевой техники, аллее героев и опорному пункту обороны Севастополя, занимательные эстафеты,
  • катание на БРДМ,
  • стрельба из пневматической винтовки и лука.

На плацу выступят оркестр Черноморского флота и вокальная студия «Бельканто». Запланированы показательные выступления бойцов Федерации Армейского рукопашного боя Севастополя СВПК «Победа», — анонсируют событие организаторы.

Программа начнется в среду, 23 февраля, в 10.00 по адресу: Севастополь, ул.Планерная, аэродром «Южный», кластер «Центральный», сообщила пресс-служба ФГБУ «ВППКиО «Патриот» ЮВО» Минобороны России.

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