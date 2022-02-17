В Севастополе 23 февраля в филиале парка «Патриот» в Молочной балке — День открытых дверей

В программе Дня открытых дверей в филиале парка «Патриот»:
- экскурсии по экспозиции современной боевой техники, аллее героев и опорному пункту обороны Севастополя, занимательные эстафеты,
- катание на БРДМ,
- стрельба из пневматической винтовки и лука.
На плацу выступят оркестр Черноморского флота и вокальная студия «Бельканто». Запланированы показательные выступления бойцов Федерации Армейского рукопашного боя Севастополя СВПК «Победа», — анонсируют событие организаторы.
Программа начнется в среду, 23 февраля, в 10.00 по адресу: Севастополь, ул.Планерная, аэродром «Южный», кластер «Центральный», сообщила пресс-служба ФГБУ «ВППКиО «Патриот» ЮВО» Минобороны России.
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