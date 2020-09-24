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В Севастополе – 23 новых случая заболевания коронавирусом
Фото: pixabay.com

В Севастополе – 23 новых случая заболевания коронавирусом

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 13:47 24.09.2020

В Севастополе по состоянию на утро 24 сентября зарегистрированы 23 новых случая заболевания COVID-19. Заболевшие — люди в возрасте от 13 до 92 лет, из них 21 местный житель и два привозных случая. 15 человек выписаны после выздоровления.

Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 888 человек. В настоящий момент в стационарах находится 241 человек. Выздоровели 583 человека, 25 человек умерло.

На сегодняшний день в инфекционной больнице находится под наблюдением 217 человек, в городской больнице № 9 – 204.  Под наблюдением по месту жительства – 461 человек. В режиме обсерваторов работают пансионаты «Изумруд» и «Солнышко».

Правительство Севастополя напоминает жителям и гостям города о необходимости соблюдать меры предосторожности и правила гигиены.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения COVID-19: +7 (8692) 41-77-07.

По информации правительства Севастополя.

В Севастополе – 23 новых случая заболевания коронавирусом

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