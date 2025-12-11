Прямо сейчас:
В Севастополе 24 декабря — вебинар по изменениям в Налоговый кодекс

11.12.2025

По словам  и.о. руководителя УФНС России по г. Севастополю Екатерины Земченко, приняты изменения в Налоговый кодекс РФ, направленные на комплексное системное изменение параметров налоговой системы. Специалисты считают: предстоящие новации приведут к более справедливому распределению фискальной нагрузки.

Новые законодательные нормы мы планируем разъяснять на различных площадках, и в настоящее время специалисты Управления уже готовят информацию для информирования бизнес-сообщества региона: 24 декабря будет проведен вебинар на электронной площадке «Мой бизнес». Подключиться к вебинару смогут все желающие, — подчеркнула глава налоговой службы региона.

Уточним, что прослушать  вебинар можно 24 декабря 2025 г. С 10:00-11:30 по ссылке : https://b24-ncdapk.bitrix24site.ru/crm_form_r9eqp/.

