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В Севастополе 28 августа - медицинская ярмарка вакансий
фото: pxhere.com

В Севастополе 28 августа — медицинская ярмарка вакансий

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 19:42 25.08.2020

На медицинской ярмарке вакансий в Севастополе представители медучреждений города расскажут о вакантных рабочих местах для врачей и среднего медицинского персонала. К участию приглашают всех желающих. Главное условие – наличие медицинского образования. Студенты медицинских вузов и колледжа имени Жени Дерюгиной также могут посетить ярмарку вакансий и обсудить с сотрудниками больниц вопросы дальнейшего трудоустройства.

Быть медицинским работником сегодня — это престижно. В этом году, когда весь мир борется с новой коронавирусной инфекцией, стало особенно очевидно, что именно эта профессия наиболее важна и востребована. Департамент здравоохранения города работает над тем, чтобы быть врачом в Севастополе было не только престижно, но и выгодно. В мае были увеличены базовые оклады медицинским работникам, а в августе повышены постоянные надбавки к заработной плате, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя первого заместителя директора Департамента здравоохранения Владислава Нусинова.  

Мероприятие состоится 28 августа в 10 часов утра на площадке Департамента здравоохранения.

В Севастополе 28 августа - медицинская ярмарка вакансий

В Севастополе 28 августа - медицинская ярмарка вакансий

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