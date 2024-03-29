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В Севастополе 31 марта — Открытый региональный турнир по капоэйре “Русская весна”

В Севастополе 31 марта — Открытый региональный турнир по капоэйре “Русская весна”

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 11:49 29.03.2024

31 марта впервые состоится Открытый региональный турнир города Севастополя по капоэйре “Русская весна”. Турнир посвящен десятилетию вступления Севастополя в Российскую Федерацию.

Цель турнира — с помощью капоэйры объединить не только жителей Севастополя и Крыма, но и привлечь спортсменов с материковой части России, Донецкой Народной Республики и других регионов. Поэтому в данном мероприятии кроме севастопольских и крымских капоэйристов примут участие спортсмены из Донецка, которые впервые посетят Севастополь. Всего в турнире примут участие около 60 спортсменов в возрасте от 7 до 45 лет. Участие взрослых спортсменов станет хорошим примером для подрастающего поколения, — отмечают организаторы события. 

В Севастополе 31 марта - Открытый региональный турнир по капоэйре “Русская весна” В Севастополе 31 марта - Открытый региональный турнир по капоэйре “Русская весна”

Турнир является официальным спортивно-массовым мероприятием. Судейство проходит по правилам, утверждённым Федерацией капоэйра России. Выступления спортсменов будут оцениваться командой аккредитованных судей второй и третей категории.

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Мероприятие проводится при поддержке Управления по делам молодёжи и спорта г. Севастополя,  а также ряда коммерческих организаций, выступающих в роли спонсоров и партнёров.

Организатор: РОО “Федерация капоэйра города Севастополя” (Президент Федерации — Поприйчук Илья Евгеньевич)

Место проведения турнира: Спортивный комплекс “Спорт для всех”, ул. Корчагина, 1а

Время проведения: 31 марта 2024, 14:30

*Капоэйра — бразильское боевое искусство, сочетающее в себе боевые приемы, акробатические элементы и музыку. В 2014 году капоэйра была включена в список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО как символ культурного многообразия и мирного сосуществования. С 2003 году капоэйра признана официальным видом спорта в Российской Федерации.

источник: пресс-служба Федерации капоэйра г. Севастополя

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