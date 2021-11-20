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В Севастополе 338 новых случаев заражения коронавирусом за сутки

В Севастополе 338 новых случаев заражения коронавирусом за сутки

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 21:09 20.11.2021

По состоянию на 20 ноября в Севастополе зарегистрированы 338 новых случаев заболевания COVID-19. 455 человек выписаны после выздоровления. Умерли 10 человек в возрасте от 57 до 85 лет.

По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 46 021 человек. В настоящий момент выздоровели 38 964 человек, 1 578 умерли.

Сейчас в городе идёт кампания по вакцинации против COVID-19. Развёрнуты пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях. На утро 20 ноября сделали прививку от коронавируса 225 403 человека. Второй этап вакцинации прошли 190 502 жителя региона.

Правительство РФ определило, что к 1 декабря коллективный иммунитет жителей регионов должен достичь 80% от численности взрослого населения. В Севастополе 80% взрослого населения — это примерно 328 тысяч человек. В формировании коллективного иммунитета участвуют и те, кто привился, и те, кто переболел, — отметили в пресс-службе правительства Севастополя.

Массовая вакцинация началась в Севастополе 8 февраля. По состоянию на 20 ноября поступило более 261 тысячи доз вакцины. Поставки идут в плановом режиме.

В Севастополе 338 новых случаев заражения коронавирусом за сутки

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