В Севастополе 34 работодателя получили компенсации за трудоустройство граждан по программе субсидирования найма

По государственной программе субсидирования найма 34 предприятия города получили финансовую поддержку за трудоустройство 70 новых сотрудников. Отделение Социального фонда России по Севастополю выделило на эти цели 3 миллиона рублей.

Работодатели могут получать субсидии от Отделения СФР по Севастополю за трудоустройство определённых категорий. К ним относятся:

люди с инвалидностью;

ветераны боевых действий;

участники боевых действий;

граждане, уволенные с военной службы, и члены их семей;

одинокие родители, многодетные родители;

усыновители, воспитывающих несовершеннолетних детей и другие категории работников.

В 2025 году появились новые субсидии для работодателей при трудоустройстве по востребованным профессиям работников, переехавших из другой местности.

Претендовать на субсидии в текущем году могут юридические лица, некоммерческие организации и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные до 2025 года и не имеющие долгов по заработной плате, налогам, сборам, страховым взносам.

На каждого работника выплата предоставляется в размере одного минимального размера оплаты труда (22 440 рублей) с учетом суммы страховых взносов. Такую сумму от Отделения СФР по Севастополю работодатель получит трижды. Первый платёж приходит через месяц после приёма соискателя, второй – через три месяца, третий – через полгода.

Субсидия также выплачивается за наём людей с инвалидностью. Она полагается, если страхователем выступает индивидуальный предприниматель, который сам относится к категории инвалидов, или организация, чей учредитель признан инвалидом. Сумма средств составит 6 минимальных размеров оплаты труда с учетом суммы страховых взносов.

Чтобы получить государственную поддержку, работодателю необходимо обратиться в центр занятости через личный кабинет на портале «Работа России». Здесь он сможет подобрать специалистов под имеющиеся у него вакансии. После этого следует направить заявление в Отделение Социального фонда России по Севастополю для получения субсидии.

Получить консультацию можно по телефону регионального контакт-центра для страхователей: 8 (8692) 53-96-90, операторы работают с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00 и в Телеграм-чате для страхователей t.me/osfr_sevastopol.

источник: пресс-служба Отделения СФР по г.Севастополю

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