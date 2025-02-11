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В Севастополе 34 работодателя получили компенсации за трудоустройство граждан по программе субсидирования найма

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 11:57 11.02.2025

По государственной программе субсидирования найма 34 предприятия города получили финансовую поддержку за трудоустройство 70 новых сотрудников. Отделение Социального фонда России по Севастополю выделило на эти цели 3 миллиона рублей.

Работодатели могут получать субсидии от Отделения СФР по Севастополю за трудоустройство определённых категорий. К ним относятся:

  • люди с инвалидностью;
  • ветераны боевых действий;
  • участники боевых действий;
  • граждане, уволенные с военной службы, и члены их семей;
  • одинокие родители, многодетные родители;
  • усыновители, воспитывающих несовершеннолетних детей и другие категории работников.

В 2025 году появились новые субсидии для работодателей при трудоустройстве по востребованным профессиям работников, переехавших из другой местности.

Претендовать на субсидии в текущем году могут юридические лица, некоммерческие организации и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные до 2025 года и не имеющие долгов по заработной плате, налогам, сборам, страховым взносам.

На каждого работника выплата предоставляется в размере одного минимального размера оплаты труда (22 440 рублей) с учетом суммы страховых взносов. Такую сумму от Отделения СФР по Севастополю работодатель получит трижды. Первый платёж приходит через месяц после приёма соискателя, второй – через три месяца, третий – через полгода.

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Субсидия также выплачивается за наём людей с инвалидностью. Она полагается, если страхователем выступает индивидуальный предприниматель, который сам относится к категории инвалидов, или организация, чей учредитель признан инвалидом. Сумма средств составит 6 минимальных размеров оплаты труда с учетом суммы страховых взносов.

Чтобы получить государственную поддержку, работодателю необходимо обратиться в центр занятости через личный кабинет на портале «Работа России». Здесь он сможет подобрать специалистов под имеющиеся у него вакансии. После этого следует направить заявление в Отделение Социального фонда России по Севастополю для получения субсидии.

Получить консультацию можно по телефону регионального контакт-центра для страхователей: 8 (8692) 53-96-90, операторы работают с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00 и в Телеграм-чате для страхователей t.me/osfr_sevastopol.

источник: пресс-служба Отделения СФР по г.Севастополю

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