В Севастополе 36 многодетных семей получили выплаты на погашение ипотеки

С начала 2025 года в рамках национального проекта «Семья» 36 многодетных семей получили выплаты в размере до 1 миллиона рублей на погашение ипотечного кредита. Цель программы – снижение финансовой нагрузки на семьи и улучшение жилищных условий.
Право на получение средств имеют семьи, в которых с 1 января 2025 года родился третий ребёнок или последующие дети.
При этом должны быть выполнены следующие условия:
– семья должна быть зарегистрирована по месту жительства в Севастополе;
– ипотечный кредит оформлен именно на улучшение жилищных условий;
– недвижимость приобретена на территории города;
– семья уже получила или имеет право на федеральную выплату по ипотеке (в рамках существующих мер поддержки).
Данная господдержка многодетных семей формируется из двух источников: 450 тысяч из федерального бюджета и 550 тысяч рублей — из регионального бюджета Севастополя. Она позволяет значительно снизить долговую нагрузку – многие семьи смогут полностью погасить остаток кредита или существенно уменьшить его срок, – цитирует пресс-служба заместителя директора департамента капитального строительства Севастополя Ирину Гагарину.
Подать заявку на получение выплаты можно через портал «Госуслуги», в банке, где оформлен ипотечный кредит, через офисы или онлайн-платформу «ДОМ.РФ».
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
