В Севастополе 36 многодетных семей получили выплаты на погашение ипотеки

С начала 2025 года в рамках национального проекта «Семья» 36 многодетных семей получили выплаты в размере до 1 миллиона рублей на погашение ипотечного кредита. Цель программы – снижение финансовой нагрузки на семьи и улучшение жилищных условий.

Право на получение средств имеют семьи, в которых с 1 января 2025 года родился третий ребёнок или последующие дети.

При этом должны быть выполнены следующие условия:

– семья должна быть зарегистрирована по месту жительства в Севастополе;

– ипотечный кредит оформлен именно на улучшение жилищных условий;