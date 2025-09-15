Прямо сейчас:
В Севастополе 36 многодетных семей получили выплаты на погашение ипотеки
Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 11:01 15.09.2025

С начала 2025 года в рамках национального проекта «Семья» 36 многодетных семей получили выплаты в размере до 1 миллиона рублей на погашение ипотечного кредита. Цель программы – снижение финансовой нагрузки на семьи и улучшение жилищных условий.

Право на получение средств имеют семьи, в которых с 1 января 2025 года родился третий ребёнок или последующие дети.

При этом должны быть выполнены следующие условия:

– семья должна быть зарегистрирована по месту жительства в Севастополе;

– ипотечный кредит оформлен именно на улучшение жилищных условий;

– недвижимость приобретена на территории города;

– семья уже получила или имеет право на федеральную выплату по ипотеке (в рамках существующих мер поддержки).

Данная господдержка многодетных семей формируется из двух источников: 450 тысяч из федерального бюджета и 550 тысяч рублей — из регионального бюджета Севастополя. Она позволяет значительно снизить долговую нагрузку – многие семьи смогут полностью погасить остаток кредита или существенно уменьшить его срок, – цитирует пресс-служба заместителя директора департамента капитального строительства Севастополя Ирину Гагарину.

Подать заявку на получение выплаты можно через портал «Госуслуги», в банке, где оформлен ипотечный кредит, через офисы или онлайн-платформу «ДОМ.РФ».

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

