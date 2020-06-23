В Севастополе 37-летнюю маму обвиняют в неисполнении обязанностей по воспитанию детей

Отделом дознания ОМВД России по Балаклавскому району в Севастополе окончено производство и направлено в суд уголовное дело в отношении 37-летней местной жительницы, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

В ходе следствия полицейские установили, что на протяжение длительного времени женщина, ненадлежащим образом исполняла свои родительские обязанности и жестоко обращалась со своими малолетними детьми. Её 6-летняя дочь и 7-летний сын часто оставались без присмотра, плохо питались и редко мылись. Кроме того, дети были лишены возможности посещать учебные заведения, поскольку их мать не предпринимала никаких попыток, чтобы собрать необходимые документы. Предложенную помощь от городских социальных служб женщина игнорировала, постоянно меняла место жительства и злоупотребляла алкоголем. Ранее она уже привлекалась к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних, но на путь исправления не стала, — озвучили детали дела в пресс-службе УМВД России в Севастополе.

Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по Балаклавскому району получили информацию о том, что на территории садового участка в строительном вагончике находятся малолетние дети.

Во время выезда полицейские обнаружили по указанному адресу женщину с двумя детьми и несколько её знакомых, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. Как стало известно, дети жили в неотапливаемом прокуренном помещении, спали в куче грязных тряпок. Сотрудники полиции изъяли несовершеннолетних и поместили в социальный приют для детей и подростков, где им была оказана вся необходимая помощь и уход. После изъятия правоохранителями детей женщина никаких мер для возвращения ей дочери и сына не предпринимала, в приют не обращалась, — говорят правоохранители.

В настоящее время по уголовному делу проведены все следственные действия и материалы переданы в суд для принятия законного решения. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет.