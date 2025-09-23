В Севастополе 393 человека получили субсидию на оплату жилья и коммунальных услуг

В Севастополе с начала 2025 года 393 человека воспользовались услугой по назначению субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг.

Субсидии предоставляются гражданам сроком на шесть месяцев с учетом постоянно проживающих с ними членов семьи. Получить такую меру поддержки могут:

пользователи жилого помещения в государственном или муниципальном жилищном фонде;

наниматели жилья по договору найма в частном жилищном фонде;

члены жилищных и жилищно-строительных кооперативов;

собственники квартир, жилых домов или их частей.

Главное условие для назначения субсидии — отсутствие задолженности по оплате жилья и коммунальных услуг.

При представлении документов для назначения субсидии с 1-го по 15-е число месяца субсидия предоставляется с 1-го числа этого месяца. Если документы поданы с 16-го числа до конца месяца — выплата назначается с 1-го числа следующего месяца», — пояснила заместитель начальника управления управления методологии предоставления социальной поддержки-начальник отдела методического сопровождения предоставления социальных выплат, льгот и субсидий Людмила Воробьева.

Рассчитать субсидию с помощью калькулятора можно на сайте департамента.

Для консультации и назначения субсидии на ЖКУ можно обратиться:

в управление адресной социальной поддержки населения;

в любое отделение МФЦ;

через портал Госуслуги.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя