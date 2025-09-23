Прямо сейчас:
Главная | Инфраструктура Крыма | ЖКХ Крыма | В Севастополе 393 человека получили субсидию на оплату жилья и коммунальных услуг
Новости Республики

В Севастополе 393 человека получили субсидию на оплату жилья и коммунальных услуг

Опубликовал: КрымPRESS в ЖКХ Крыма 13:23 23.09.2025

В Севастополе с начала 2025 года 393 человека воспользовались услугой по назначению субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг.

Субсидии предоставляются гражданам сроком на шесть месяцев с учетом постоянно проживающих с ними членов семьи. Получить такую меру поддержки могут:

  • пользователи жилого помещения в государственном или муниципальном жилищном фонде;
  • наниматели жилья по договору найма в частном жилищном фонде;
  • члены жилищных и жилищно-строительных кооперативов;
  • собственники квартир, жилых домов или их частей.

Главное условие для назначения субсидии — отсутствие задолженности по оплате жилья и коммунальных услуг.

При представлении документов для назначения субсидии с 1-го по 15-е число месяца субсидия предоставляется с 1-го числа этого месяца. Если документы поданы с 16-го числа до конца месяца — выплата назначается с 1-го числа следующего месяца», — пояснила заместитель начальника управления управления методологии предоставления социальной поддержки-начальник отдела методического сопровождения предоставления социальных выплат, льгот и субсидий Людмила Воробьева.

Рассчитать субсидию с помощью калькулятора можно на сайте департамента.

Для консультации и назначения субсидии на ЖКУ можно обратиться:

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

0 0 голоса
Оцените материал
Просмотры: 8

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x