В Севастополе 393 человека получили субсидию на оплату жилья и коммунальных услуг

В Севастополе с начала 2025 года 393 человека воспользовались услугой по назначению субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг.
Субсидии предоставляются гражданам сроком на шесть месяцев с учетом постоянно проживающих с ними членов семьи. Получить такую меру поддержки могут:
- пользователи жилого помещения в государственном или муниципальном жилищном фонде;
- наниматели жилья по договору найма в частном жилищном фонде;
- члены жилищных и жилищно-строительных кооперативов;
- собственники квартир, жилых домов или их частей.
Главное условие для назначения субсидии — отсутствие задолженности по оплате жилья и коммунальных услуг.
При представлении документов для назначения субсидии с 1-го по 15-е число месяца субсидия предоставляется с 1-го числа этого месяца. Если документы поданы с 16-го числа до конца месяца — выплата назначается с 1-го числа следующего месяца», — пояснила заместитель начальника управления управления методологии предоставления социальной поддержки-начальник отдела методического сопровождения предоставления социальных выплат, льгот и субсидий Людмила Воробьева.
Рассчитать субсидию с помощью калькулятора можно на сайте департамента.
Для консультации и назначения субсидии на ЖКУ можно обратиться:
- в управление адресной социальной поддержки населения;
- в любое отделение МФЦ;
- через портал Госуслуги.
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
