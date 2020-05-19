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В Севастополе — 4 новых случая заражения коронавирусной инфекцией

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 12:42 19.05.2020

По состоянию на утро 19 мая в Севастополе после выздоровления выписано ещё 8 человек. При этом зарегистрировано четыре новых случая заболевания COVID-19.

Люди находились в контактной группе с ранее заболевшими. Всего с начала года в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 143 человека. Выздоровели 83 человека, 2 человека умерло. На сегодняшний день в инфекционной больнице находятся под наблюдением 86 человек, в городской больнице № 9 – 87. Под наблюдением по месту жительства – 755 человек. В режиме обсерватора работает пансионат «Изумруд». В строительном городке Минобороны РФ на Бельбеке режим обсервации снят, рабочие, приехавшие ранее в город из других регионов, вывезены автобусами из Севастополя. Строительный городок в бухте Омега находится в завершающей стадии обсервации. Большая часть строителей также вывезена из города, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя. 

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения COVID-19: +7 (8692) 41-77-07.

В Севастополе - 4 новых случая заражения коронавирусной инфекцией

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