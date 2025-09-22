Прямо сейчас:
Главная | Севастополь | В Севастополе 400 человек получили удостоверение тракториста-машиниста
Новости Республики
В Севастополе 400 человек получили удостоверение тракториста-машиниста
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе 400 человек получили удостоверение тракториста-машиниста

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 11:32 22.09.2025

В рамках программы подготовки квалифицированных кадров для агропромышленного комплекса региона удостоверение тракториста-машиниста получили 400 человек.

Обучение на механизатора доступно с 17 лет. Севастопольские учебные центры предлагают полный цикл подготовки — от теории до практических навыков вождения и ремонта техники. После успешной сдачи экзамена в департаменте сельского хозяйства и потребительского рынка, выпускники получают удостоверение.

Экзамен включает теоретическую часть — решение билетов по категориям — и практическую — выполнение упражнений и движение в условиях, приближенных к городским. Подать заявление на экзамен проще через портал «Госуслуги». Срок оказания услуги — 10 рабочих дней, а все необходимые документы запрашиваются в рамках межведомственного взаимодействия, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя старшего инспектора гостехнадзора департамента Владимира Расохацкого.

Отличительной особенностью кадровых центров города является подготовка трактористов-машинистов сельскохозяйственного производства, дающее право управлять зерноуборочной и другой самоходной техникой.

С местными учебными центрами сотрудничают крупные сельскохозяйственные предприятия, обеспечивая выпускникам гарантированное трудоустройство. Работодатели заинтересованы как в молодых специалистах без опыта, так и в профессионалах высокой квалификации. Заработная плата начинается от 100 тысяч рублей в месяц, а для опытных механизаторов может достигать 150 тысяч.

Узнайте больше:  Госветслужба Севастополя бесплатно вакцинирует собак и кошек против бешенства

Особое внимание в программе уделяется социальной реабилитации участников и ветеранов специальной военной операции. С февраля 2024 года департамент сельского хозяйства и потребительского рынка совместно с Фондом «Защитники Отечества» и АНО «Севастопольский центр сельхозкомпетенции» реализует проект по обучению бывших военнослужащих профессии тракториста-машиниста.

7 ветеранов СВО сейчас проходят обучение, а 2 уже получили удостоверение тракториста-машиниста.

Программа подготовки включает не только управление тракторами и погрузчиками, но и изучение устройства двигателей, основ механики, диагностики и ремонта. Будущие механизаторы осваивают правила техники безопасности, нормативные акты и особенности эксплуатации сельхозтехники в полевых условиях.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

голоса
Оцените материал
Просмотры: 7

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x