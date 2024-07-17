В Севастополе 467 многодетных мам вышли на пенсию досрочно

Многодетные мамы имею право выйти на заслуженный отдых досрочно. Так, женщинам, родившим пять и более детей и воспитавшим их до 8 летнего возраста, страховая пенсия по старости назначается в 50 лет, мамам, родившим четверых детей — в 56 лет, родившим троих детей — в 57 лет.

Отделение СФР по г.Севастополю назначило страховую пенсию по старости досрочно 467 многодетным мамам, 114 из которых воспитали троих детей, 51 мама воспитала четверых детей и 302 мамы — пятерых и более детей.

Обязательное условие для выхода на пенсию досрочно — воспитание детей до 8- летнего возраста, в том числе усыновленных, а также отсутствие факта лишения родительских прав, либо отмены усыновления, а также наличие страхового стажа не менее 15 лет. Кроме того, величина индивидуального пенсионного коэффициента должна составлять в текущем году 28,2, а начиная с 2025 года — 30, — цитирует пресс-служба управляющего Отделением СФР по г.Севастополю Елену Гайворонскую.

В страховой стаж могут включаться периоды ухода за каждым ребенком до достижения им возраста полутора лет, но не более шести лет за всех детей, если до декретного отпуска или после него мама официально трудоустраивалась (независимо от продолжительности), и работодатель уплачивал за работницу взносы на обязательное пенсионное страхование.

Причем, чем больше детей, тем пенсионные коэффициенты выше. Например, один год ухода за первым ребенком оценивается в 1,8 пенсионных коэффициентов. Это значит, что за полтора года ухода маме будет учтено 2,7 коэффициента. За вторым ребенком один год ухода оценивается 3,6 коэффициента, соответственно, за 1,5 года ухода будет учтено 5,4 коэффициента. За третьим или четвертым ребенком полтора года ухода дадут уже 8,1 коэффициента, поскольку в этом случае за 1 год считается 5,4 коэффициента.

Важно помнить, что расчет пенсионных коэффициентов за периоды ухода за детьми производится согласно очередности данных периодов ухода, а не количества детей в семье.

Кроме того, если у многодетной мамы, вышедшей на пенсию досрочно, дети не достигли 18 лет, а при очном обучении – 23-х лет, ее страховая пенсия по старости может быть увеличена за счет установления к ней фиксированной выплаты в повышенном размере за каждого иждивенца (но не более 3-х).

Заявление на назначение пенсии, а также на увеличение фиксированной выплаты при наличии иждивенцев, можно подать в МФЦ, клиентских службах Отделения СФР по г.Севастополю или в электронном виде на портале госуслуг.

Дополнительную информацию севастопольцы могут получить по телефону единого контакт-центра 8 800 100 00 01 или обратиться лично в клиентскую службу Отделения СФР по г.Севастополю.

источник: пресс-служба Отделения СФР по г. Севастополю

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