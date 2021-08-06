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В Крыму - чрезвычайная пожароопасность, запрет посещать леса продлен еще на 21 день

В Севастополе — 5 класс пожарной опасности. Осторожно!

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 13:30 06.08.2021

С 5 августа на территории севастопольского региона действует 5 класс пожарной опасности (чрезвычайная пожарная опасность). В связи с этим существует вероятность происшествий, связанных с возникновением лесных пожаров и пожаров на открытых природных территориях. Кроме того, с 10 июня на территории города действует особый противопожарный режим (Постановление Правительства Севастополя от 10.06.2021 № 270-ПП).

В лесничествах установлен усиленный режим дежурства, мобильные группы МЧС России патрулируют особо опасные в пожарном отношении участки. Действует запрет на посещение лесных массивов.

Главное управление МЧС России по городу Севастополю напоминает жителям и гостям Города-Героя о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности:

  • ни в коем случае не бросайте горящие спички и сигареты на лесной территории, зеленых участках вблизи лесных насаждений;
  • не выжигайте траву, не разводите костры в лесу и вблизи природных массивов;
  • не оставляйте в лесу на освещаемых солнцем полянах бутылки и стеклянные банки;

В зоне пожара:

  • если вы оказались в зоне пожара, сначала трезво оцените ситуацию – стоит ли тушить его своими силами или лучше срочно отправиться за помощью, чтобы не потерять времени и не дать огню распространиться;
  • если поблизости есть водоем или лужа, окунитесь в воду. Или хотя бы смочите одежду водой и дышите через мокрый платок;
  • пригнувшись, бегите в наветренную сторону и по возможности параллельно фронту огня.

Телефон пожарных и спасателей в Севастополе – 101!

В Севастополе - 5 класс пожарной опасности. Осторожно!

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