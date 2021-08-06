В Севастополе — 5 класс пожарной опасности. Осторожно!

С 5 августа на территории севастопольского региона действует 5 класс пожарной опасности (чрезвычайная пожарная опасность). В связи с этим существует вероятность происшествий, связанных с возникновением лесных пожаров и пожаров на открытых природных территориях. Кроме того, с 10 июня на территории города действует особый противопожарный режим (
В лесничествах установлен усиленный режим дежурства, мобильные группы МЧС России патрулируют особо опасные в пожарном отношении участки. Действует запрет на посещение лесных массивов.
Главное управление МЧС России по городу Севастополю напоминает жителям и гостям Города-Героя о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности:
- ни в коем случае не бросайте горящие спички и сигареты на лесной территории, зеленых участках вблизи лесных насаждений;
- не выжигайте траву, не разводите костры в лесу и вблизи природных массивов;
- не оставляйте в лесу на освещаемых солнцем полянах бутылки и стеклянные банки;
В зоне пожара:
- если вы оказались в зоне пожара, сначала трезво оцените ситуацию – стоит ли тушить его своими силами или лучше срочно отправиться за помощью, чтобы не потерять времени и не дать огню распространиться;
- если поблизости есть водоем или лужа, окунитесь в воду. Или хотя бы смочите одежду водой и дышите через мокрый платок;
- пригнувшись, бегите в наветренную сторону и по возможности параллельно фронту огня.
Телефон пожарных и спасателей в Севастополе – 101!
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