В Севастополе — 5 класс пожарной опасности. Осторожно!

С 5 августа на территории севастопольского региона действует 5 класс пожарной опасности (чрезвычайная пожарная опасность). В связи с этим существует вероятность происшествий, связанных с возникновением лесных пожаров и пожаров на открытых природных территориях. Кроме того, с 10 июня на территории города действует особый противопожарный режим ( Постановление Правительства Севастополя от 10.06.2021 № 270-ПП ).

В лесничествах установлен усиленный режим дежурства, мобильные группы МЧС России патрулируют особо опасные в пожарном отношении участки. Действует запрет на посещение лесных массивов.

Главное управление МЧС России по городу Севастополю напоминает жителям и гостям Города-Героя о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности:

ни в коем случае не бросайте горящие спички и сигареты на лесной территории, зеленых участках вблизи лесных насаждений;

не выжигайте траву, не разводите костры в лесу и вблизи природных массивов;

не оставляйте в лесу на освещаемых солнцем полянах бутылки и стеклянные банки;

В зоне пожара:

если вы оказались в зоне пожара, сначала трезво оцените ситуацию – стоит ли тушить его своими силами или лучше срочно отправиться за помощью, чтобы не потерять времени и не дать огню распространиться;

если поблизости есть водоем или лужа, окунитесь в воду. Или хотя бы смочите одежду водой и дышите через мокрый платок;

пригнувшись, бегите в наветренную сторону и по возможности параллельно фронту огня.

Телефон пожарных и спасателей в Севастополе – 101!