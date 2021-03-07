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В Севастополе 51 новый случай заражения «ковидом»
Фото: vperemencom, pixabay.com

В Севастополе 51 новый случай заражения «ковидом»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 19:34 07.03.2021

По состоянию на утро 7 марта в Севастополе зарегистрирован 51 новый случай заболевания COVID-19.  49 человек выписано после выздоровления.  Умерли три человека в возрасте от 81 года до 84 лет.

Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 12 325 человек. В настоящий момент выздоровел 11 450 человек, 515 умерло. Под наблюдением находится 694 человека – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён, — сообщили в правительстве города.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции: 122.

В Севастополе 51 новый случай заражения «ковидом»

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