В Севастополе 51 новый случай заражения «ковидом»

По состоянию на утро 7 марта в Севастополе зарегистрирован 51 новый случай заболевания COVID-19. 49 человек выписано после выздоровления. Умерли три человека в возрасте от 81 года до 84 лет.

Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 12 325 человек. В настоящий момент выздоровел 11 450 человек, 515 умерло. Под наблюдением находится 694 человека – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён, — сообщили в правительстве города.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции: 122.