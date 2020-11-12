В Севастополе – 55 новых случаев заболевания коронавирусом

Четыре летальных исхода за сутки.

По состоянию на утро 12 ноября в Севастополе зарегистрировано 55 новых случаев заболевания COVID-19. Из них 22 пациента госпитализированы в стационары инфекционной и девятой городской больницы, остальные — на амбулаторном лечении.

Заболевшие – местные жители в возрасте от 17 до 93 лет, — уточнили в региональном правительстве. — 152 человека выписаны после выздоровления. Умерли мужчины в возрасте 62 и 73 лет, женщины в возрасте 79 и 93 лет. Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболело 3 306 человек. В настоящий момент выздоровело 2 298 человек, 87 умерло.

На сегодняшний день с подтверждённым диагнозом COVID-19 в стационарах 323 человека: 155 — в инфекционной больнице, 165 — в девятой горбольнице, трое в госпитале Минобороны. В «Изумруде» — 41, на амбулаторном лечении – 572, под наблюдением находится 639 человека. В режиме обсерватора работает пансионат «Солнышко».