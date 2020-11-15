В Севастополе – 58 новых случаев заражения «ковидом»

По состоянию на утро 15 ноября в Севастополе зарегистрировано 58 новых случаев заболевания COVID-19. Из них 14 пациентов госпитализированы в стационары инфекционной и девятой городской больницы, остальные — на амбулаторном лечении. Заболевшие – местные жители в возрасте от 18 до 82 лет.

По информации городского правительства, 37 человек выписаны после выздоровления. Умер 75-летний мужчина.

Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболело 3470 человек. В настоящий момент выздоровело 2615 человек, 95 умерло.

На сегодняшний день с подтверждённым диагнозом COVID-19 в стационарах 296 человек: 147 — в инфекционной больнице, 146 — в девятой горбольнице, трое в госпитале Минобороны. В «Изумруде» — 47. На амбулаторном лечении — 397 человек. Под наблюдением находится 672 человека. В режиме обсерватора работает пансионат «Солнышко».

Правительство Севастополя напоминает жителям и гостям города о необходимости соблюдать меры предосторожности и правила гигиены. Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения COVID-19: +7 (8692) 41-77-07.