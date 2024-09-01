На следующей неделе с 6 по 8 сентября пройдут основные дни голосования на выборах депутатов Законодательного Собрания Севастополя третьего созыва.

Так как избирательные участки находятся в образовательных организациях, приказом департамента образования и науки города в школах, учреждениях СПО и дополнительного образования пятница 6 сентября и суббота 7 сентября объявлены неучебными днями. Соответствующий приказ размещён на сайте регионального ведомства и направлен руководителям учебных заведений.

Данная мера принята исключительно в целях безопасности детей и педагогов. Мы понимаем, что школы – это учреждения, в которых работает особый пропускной режим. И чтобы его обеспечить и не мешать учебному процессу, было принято решение объявить 6 и 7 сентября неучебными днями. Руководителям государственных образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования и науки города Севастополя, – школам, учреждениям СПО и дополнительного образования – рекомендовано организовать для обучающихся культурно-досуговые, спортивные и иные мероприятия, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора департамента образования и науки Максим Кривонос.

Напомним, всего в Севастополе будут работать 188 избирательных участков, один из них – специализированный и находится на территории 1-й горбольницы, чтобы пациенты также могли проголосовать.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя

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