В Севастополе 60-летняя женщина «купила обновки» в Интернете. Только деньги потеряла

Полиция Севастополя предупреждает: остерегайтесь дистанционных мошенников!

В Севастополе в полицию обратилась 60-летняя местная жительница, ставшая жертвой дистанционных мошенников. Полицейские установили, что женщина обнаружила в социальных сетях объявление о продаже женской одежды, и, желая приобрести понравившиеся ей вещи, перечислила предполагаемому продавцу денежные средства в сумме более 30 тысяч рублей, однако оплаченный товар ей так и не поступил. Осознав, что её обманули, пенсионерка обратилась в полицию. По данному факту сотрудниками органов внутренних дел возбуждено уголовное дело по ст. 159 Уголовного кодекса РФ «Мошенничество» и принимаются все необходимые меры, направленные на установление и розыск преступников.

Для предупреждения подобных преступлений полиция Севастополя напоминает о необходимости придерживаться мер предосторожности:

При осуществлении онлайн-покупок рекомендуем пользоваться сервисами для защиты сделок внутри платформ. В этом случае оплачиваемые деньги резервируются на безопасном счёте, пока посылка не будет доставлена. После подтверждения качества товара покупателем, денежные средства переводятся продавцу. Обсуждая товар, общайтесь на официальной площадке, выбирая общение в чатах внутри платформ, не переходя в сторонние мессенджеры и приложения. В ходе общения сохраняйте бдительность и ни в коем случае не сообщайте коды из СМС и СVV-код банковской карты, под каким бы предлогом вас об этом не просили. Отметим, что мошенники, отвлекая ваше внимание продолжительной беседой, могут попросить продемонстрировать им оборотную сторону банковской карточки, где указаны конфиденциальные данные, заполучив которые беспрепятственно совершат хищение ваших сбережений. Также, аферист может обратиться с просьбой подойти к банкомату. После отвлечения внимания длительным разговором, преступник убеждает произвести некоторые комбинации с терминалом, осуществив которые, потерявший сам того не осознавая, переводит свои деньги на подконтрольные мошенникам счета.

Если вы пострадали от преступления, то следует незамедлительно обратиться в ближайший территориальное подразделение МВД России или по телефону 102.

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