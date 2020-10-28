В Севастополе – 65 новых случаев заражения коронавирусом

По состоянию на утро 28 октября в Севастополе зарегистрировано 65 новых случаев заболевания COVID-19. Из них 23 пациента госпитализированы в стационары инфекционной и девятой городской больницы, 42 человека — на амбулаторном лечении. Заболевшие – местные жители в возрасте от 19 до 82 лет.

34 человека выписаны после выздоровления. Умерло трое: женщины в возрасте 92 и 71 года, мужчина в возрасте 64 лет. Во всех случаях течение болезни осложнялось двусторонней вирусно-бактериальной пневмонией на фоне хронических заболеваний, — сообщили в городском правительстве.

Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 2164 человека. В настоящий момент выздоровели 1373 человека, 61 — умер.

На сегодняшний день с подтверждённым диагнозом COVID-19 в стационарах 231 человек: 93 — в инфекционной больнице, 136 — в девятой горбольнице, двое в госпитале Минобороны. В пансионате «Изумруд» — 41 человек. На амбулаторном лечении — 393 человека. Под наблюдением находится 474 человека — это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён. В режиме обсерватора работает пансионат «Солнышко».