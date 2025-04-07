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В Севастополе 7 апреля - значительное ухудшение погода
фото: pxhere.com

В Севастополе 7 апреля — значительное ухудшение погода

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:00 07.04.2025

7 апреля в Севастополе — дождь и мокрый снег, временами осадки могут быть сильными. Порывы ветра достигнут 15 метров в секунду, температура воздуха будет от 4 до 6°С.  МЧС России по Севастополю напоминает, что в такую погоду важно:

  • пешеходам брать с собой зонт, одеваться тепло и выбирать устойчивую обувь;
  • водителям соблюдать дистанцию и скоростной режим, не совершать опасных манёвров.

По возможности откажись от дальних поездок и долгих пеших переходов, не выходи в море! Следи за пожилыми, маломобильными близкими и детьми, домашними животными! Старайся учесть, что при сильном дожде могут возникать подтопления низменных территорий, подвалов и цокольных этажей.

Узнайте больше:  В Ялте опубликовали Памятку "Правила действий при подтоплении"

В случае происшествия звони в МЧС России по номеру «101».

источник: пресс-служба Главного управления МЧС России по г. Севастополю

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