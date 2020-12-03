В Севастополе – 72 новых случая заражения коронавирусом

По состоянию на утро 3 декабря в Севастополе зарегистрировано 72 новых случая заболевания COVID-19. По информации городского правительства, 36 человек госпитализированы в стационары инфекционной, девятой и первой городской больницы, остальные – на амбулаторном лечении. Заболевшие – люди в возрасте от пяти до 90 лет. 101 человек выписан после выздоровления.

Скончались двое мужчин в возрасте 74 и 79 лет и 73-летняя женщина. Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболело 4 549 человек.

В настоящий момент выздоровел 4101 человек, 129 умерло. На сегодняшний день с подтверждённым диагнозом COVID-19 в стационарах 143 человека, в «Изумруде» – 102.

На амбулаторном лечении – 150 человек. Под наблюдением находится 540 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.

Правительство Севастополя напоминает жителям и гостям города о необходимости соблюдать меры предосторожности и правила гигиены. Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения COVID-19: +7 (8692) 41-77-07. Единый федеральный номер по COVID-19: 122.