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В Севастополе 73 молодых педагога впервые приступят к работе в новом учебном году

В Севастополе 73 молодых педагога впервые приступят к работе в новом учебном году

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 13:15 27.08.2024

В преддверии ежегодного педагогического совещания работников образования и науки Севастополя прошла встреча директора департамента образования и науки с молодыми педагогами, впервые приступившими к работе в образовательных учреждениях нашего города.

Я рад, что большая педагогическая семья Севастополя пополнилась 73 молодыми специалистами: воспитателями детских садов, учителями школ и учреждений СПО. Они успешно завершили обучение в ВУЗах и педагогических колледжах, можно не бояться оценок – ведь теперь они будут учить и оценивать знания подрастающего поколения. Отмечу, что молодой специалист, войдя в класс, не останется один на один с проблемами и трудностями. У нас существует институт наставничества, когда опытные педагоги в детских садах, школах и в учреждениях СПО являются кураторами молодых специалистов. К наставникам всегда можно обратиться и получить профессиональный совет. Единая команда, педагогическая семья всегда придёт на помощь, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора департамента образования и науки Максима Кривонос.

Для молодых педагогов существуют различные меры поддержки. Например, в течение трёх лет они получают ежемесячную доплату в размере 5 000 рублей. Также существует большой спектр для профессионального развития педагогов: образовательные проекты, курсы повышения квалификации, а также региональные и федеральные конкурсы.

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В ходе открытого диалога глава ведомства ответил на вопросы молодых специалистов: как побороть страх перед первым уроком, как завоевать доверие родителей, где получить методическую помощь и другие.

С 1 сентября я продолжу педагогический путь моей семьи. У меня мама учитель начальных классов, воспитатель. Мой дедушка преподавал физкультуру, а бабушка была мастером производственного обучения в техникуме. Я стала педагогом, потому что с первого класса решила так. Мне нравилось, как выглядел мой учитель начальных классов, как он рассказывал, подавал информацию. Я сохранила свою детскую мечту и воплотила её в жизнь.  Я училась в институте развития образования в Севастополе, мне нравится работать с маленькими детьми, ведь они такие чудесные. Я буду работать в школе «Экотех +», я здесь проходила практику, и мне здесь очень понравилось. Я очень жду начала учебного года, первых уроков. Немного волнуюсь, но я очень счастлива, что добилась своей цели – стать учителем начальных классов, – отмечает учитель начальных классов школы «Экотех+» Полина Химич.

Директор профильного ведомства вручил молодым специалистам памятные подарки: ежедневники, которые наполнены полезной информацией, календарями воспитательной работы, и qr-кодами со ссылками на методические ресурсы.

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источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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