В Севастополе — 80 семей опекунов и попечителей

фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 12:57 05.11.2025

В Севастопольском центре культуры и искусств прошло торжественное мероприятие «Чужих детей не бывает», на котором чествовали семьи опекунов и попечителей.

Мероприятие «Чужих детей не бывает» — традиционное для Севастополя. Оно проводилось ежегодно до 2014 года и было посвящено Дню усыновителя. Специалисты органов опеки и попечительства Севастополя сохранили эту добрую традицию.

В городе проживают 80 семей, в которых дети обрели дом и уверенность в завтрашнем дне.

Для нас особенно важно видеть счастливых детей на нашем праздничном мероприятии. В Севастополе 910 детей живут в семьях опекунов и попечителей. Все это стало возможным благодаря чутким, добрым и открытым людям, которые любят детей, не боятся брать ответственность и дарить любовь. Я благодарю от всего сердца наши прекрасные семьи. Каждый ребенок, который проходит через наше управление опеки и попечительства, для нас свой, а каждый устроенный в семью ребенок — это праздник. Наша главная задача — обеспечить право каждого ребенка жить в семье, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя директора департамента образования и науки, начальник управления по защите прав несовершеннолетних, опеки и попечительства Анну Мачулину.

Поддержка семьи, материнства и детства — одна из важнейших государственных задач. В Севастополе ведется большая работа по устройству детей в семьи и по профилактике социального сиротства.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

Просмотры: 17

