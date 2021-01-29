В Севастополе – 99 новых случаев заболеваний COVID-19

По состоянию на утро 29 января в Севастополе зарегистрированы 99 новых случаев заболевания COVID-19. 85 человек выписаны после выздоровления. Умерли четыре человека в возрасте от 71 года до 96 лет.

Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 9500 человек. В настоящий момент выздоровели 8566 человек, 385 умерло. На сегодняшний день в стационарах находится 354 человека с подтверждённым COVID-19. В отделениях для лечения лёгких форм – 108 человек, — сообщили в городском правительстве.

Под наблюдением находится 641 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.

Прививку от COVID-19 получили 1742 человека, второй этап вакцинации прошли 667 человек, в настоящее время это учителя и медицинские работники.