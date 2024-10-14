В Севастополе аграрии собрали 23 тысячи тонн винограда

На аппаратном совещании Правительства Севастополя под председательством губернатора Михаила Развожаева, директор департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Наталия Скорюкова сообщила о результатах реализации мер господдержки виноградарско-винодельческим хозяйствам.

Виноградарство и виноделие – важная отрасль агропромышленного комплекса Севастополя и нашей страны. В Севастополе насчитывается более 60 виноградарско-винодельческих хозяйств, это не только крупные предприятия, а также фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели. Общая площадь виноградных насаждений составляется 7,5 тысяч га, из них молодых насаждений 2,5 тысячи га, плодоносящих – 5 тысяч га, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Наталию Скорюкову.

Из-за жары сбор винограда в этом году начался с опережением срока на три недели. Уже собрано 23 тысячи тонн, а до конца октября планируется собрать 27 тысяч тонн. Производство вина и вина игристого осуществляют 15 предприятий. На сегодняшний день произведено 21 млн бутылок.

Севастопольские виноградари все более прочно занимают лидирующие позиции, сохраняя природную экосистему, внедряя современные органические технологии по выращиванию винограда. В этом году уже шесть предприятий занимаются органическим виноградарством и виноделием, – отмечает руководитель профильного ведомства.

На 2024 год сумма запланированной государственной поддержки в области виноградарства и виноделия из федерального и регионального бюджетов составляет 439 млн рублей. Количество получивших государственную поддержку организаций – 27.

Одним из предприятий винодельческой отрасли является «Агропромышленное объединение «Севастопольский винодельческий завод». Это предприятие полного цикла виноделия – от выращивания и переработки винограда, до выпуска готовой продукции. В объединение также входит сельскохозяйственное предприятие «СВЗ-Агро».

Площадь плодоносящих виноградников составляет около 600 га. На базе предприятия «СВЗ-Агро» ежегодно выращивается и собирается порядка 1 500 тонн свежего винограда. В период с 2015 года заложено 200 га новых виноградников, – отмечает спикер.

В 2024 году предприятию предоставлена региональная мера поддержки в размере 43 млн рублей. Сейчас на заводе выпускается шесть торговых марок. Продукция винзавода представлена во всех региональных торговых сетях и в некоторых федеральных. В текущем году предприятием подписан контракт на поставку продукции в Республику Беларусь.

Напомним, в 2023 году легендарному Севастопольскому винодельческому заводу исполнилось 60 лет.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя