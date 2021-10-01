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В Севастополе - акция "Частичка тепла"
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе — акция «Частичка тепла»

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 14:11 01.10.2021

В Севастополе отмечают: ежегодно в учреждениях социального обслуживания, подведомственных департаменту труда и социальной защиты населения, проходят мероприятия, посвященные Дню пожилых людей (1 октября).  Сегодня в рамках акции «Частичка тепла» поздравления принимает Емельянова Нина Константиновна. Всю свою жизнь Нина Константиновна проработала в совхозе, а в зрелом возрасте всерьез увлеклась рисованием и создавала великолепные картины.

Одинокие пожилые люди получают частичку тепла, заботы и внимания из детских рук. Ребята из детского дома и социального приюта, а также молодые инвалиды отделения дневного пребывания комплексного центра подготовили для них сувениры и сладости. Они испекли печенье и пряники, приготовили домашние конфеты. Юные девушки сшили мягкие игрушки, подготовили поздравительные открытки. Все эти подарочные наборы дойдут до своих получателей в ближайшее время. Мы планируем продолжить эту добрую традицию и сделать ее ежегодной, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя руководителя Севастопольского комплексного центра социального обслуживания Любовь Яскунову.

В ближайшие дни на дому примут поздравления более 500 севастопольцев преклонного возраста, находящихся на социальном обслуживании, отмечает Любовь Яскунова. Социальные работники вручат представителям старшего поколения подарки, сделанные руками воспитанников детского дома.

В Севастополе - акция "Частичка тепла"

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