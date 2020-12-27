В Севастополе — акция «Новый год в каждый дом»

Всероссийская акция «Новый год в каждый дом» стартовала в волонтёрском штабе «Мы вместе».

Суть акции: поздравить детей медицинских работников Севастополя с предстоящими новогодними праздниками. Волонтеры в костюмах Дедов Морозов отправились по адресам, где проживают дети медицинских работников, чтобы подарить им сладкие подарки. Всего запланировано поздравление 500 детей. Стать волонтером акции может любой желающий старше 18 лет, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Чтобы стать добровольцем данной акции, необходимо подать заявку на сайте dobro.ru. На сегодняшний день на данную акцию зарегистрировались 30 добровольцев. Акция продлится до 30 декабря.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя