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В Севастополе - акция «Новый год в каждый дом»

В Севастополе — акция «Новый год в каждый дом»

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:36 27.12.2020

Всероссийская акция «Новый год в каждый дом» стартовала в волонтёрском штабе «Мы вместе».

Суть акции: поздравить детей медицинских работников Севастополя с предстоящими новогодними праздниками. Волонтеры в костюмах Дедов Морозов отправились по адресам, где проживают дети медицинских работников, чтобы подарить им сладкие подарки. Всего запланировано поздравление 500 детей. Стать волонтером акции может любой желающий старше 18 лет, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

В Севастополе - акция «Новый год в каждый дом» В Севастополе - акция «Новый год в каждый дом» В Севастополе - акция «Новый год в каждый дом» В Севастополе - акция «Новый год в каждый дом» В Севастополе - акция «Новый год в каждый дом»

Чтобы стать добровольцем данной акции, необходимо подать заявку на сайте dobro.ru. На сегодняшний день на данную акцию зарегистрировались 30 добровольцев. Акция продлится до 30 декабря.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе - акция «Новый год в каждый дом»

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