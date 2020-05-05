В Севастополе акция «За Победу танцуй до победного» состоится онлайн

9 мая команда Севастопольского Офицерского Бала в рамках программы «Севастопольский Бал Онлайн» проведет грандиозную всероссийскую онлайн акцию «За Победу танцуй до победного!», которая объединит пары из разных городов России и мира. Она состоится в юбилейный, пятый раз.

9 мая, в 16:00 семьи, пары в своих домах объединятся в прямом эфире в танце. Акция предполагает два варианта участия. Все желающие могут подготовиться, разучить танцевальную программу и стать участниками трансляции или танцевать свободно дома, — отмечают в пресс-службе Правительства Севастополя.

Танец в событии «За Победу танцуй до победного!» выступает метафорой общего языка, которым выражается мечта о дружбе, любви и счастье, вера в мирное будущее. Таким образом Большой Севастопольский Офицерский Бал призывает все города России и мира построить «многоквартирный бальный дом Победы». Акция посвящается женщинам — их великой роли в борьбе с фашизмом. Женщинам, которые добровольно отправились защищать Родину – медикам, летчикам, разведчицам, снайперам, женщинам, воевавшим в партизанских отрядах, и многим, многим другим, приближавшим в тылу и армии разгром врага.

Их танцы не состоялись. И сегодня мы танцуем и за себя, и за них, сменивших свои бальные платьица и туфельки на гимнастерки и кирзовые сапоги. Они погибали за то, чтобы мы могли жить, любить, радоваться, создавать прекрасные моменты. Поэтому 9 мая мы красиво одеваемся, включаем музыку и прославляем мир, который был оплачен столь великой ценой, – говорит руководитель проекта «Большой Севастопольский Офицерский Бал» Екатерина Графодатская.

Флешмоб «За Победу танцуй до победного!» организовывается командой Севастопольского Бала в пятый раз. В предыдущие годы танцевальная акция проводилась в самом центре Севастополя – на живописной набережной Корнилова. За годы существования флешмоба в нем участвовали сотни пар из Севастополя и других городов Крыма и России. Вальсами, кадрилями и польками любовались тысячи зрителей: искренняя и душевная акция неизменно находила отклик в сердцах жителей и гостей города-героя. В этом году танцевальный флешмоб состоится в абсолютно новом формате — впервые он пройдет онлайн.

Очень важно ценить каждое мгновение жизни. Главная в акции мысль – семейная. Севастопольский Офицерский Бал делает все, чтобы ценности семьи простирались шире, чем любые стены и границы. «За Победу танцуй до победного!» еще раз доказывает, что культура Бала – это не ретро жанр, а прогресс: отношений, возможностей, синтез наук и искусства. Акция «За Победу танцуй до победного!» – обещание мира. Будем дружить домами, танцевать домами. Если мы станем друзьями, будет счастливой земля! – подчеркнул художественный руководитель проекта «Большой Севастопольский Офицерский Бал» Дмитрий Платов.

Танцевальная акция будет транслироваться на площадках Севастопольского Бала: на сайте , на канале события на YouTube и в официальных группах проекта в социальных сетях ВКонтакте , Facebook и по телевидению.

9 мая участники акции все вместе станцуют за Победу до победного вальсы, польки, кадрили, фокстроты и танго. В рамках подготовки к акции 5 мая в 20:00 организаторы проведут танцевальное онлайн-занятие, во время которого обучат всех желающих танцам программы.

Во время онлайн-флешмоба с помощью комментариев под трансляцией будет выбрана самая яркая пара. Она получит приз зрительских симпатий.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя