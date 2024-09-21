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В Севастополе активистам Движения Первых вручили паспорта
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе активистам Движения Первых вручили паспорта

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 19:50 21.09.2024

На территории парка живой истории «Федюхины высоты» прошла торжественная церемония вручения паспортов активистам Движения Первых «Мы – граждане России!».

Участниками акции стали порядка 13 школьников Города-Героя. Вручение главного документа школьникам, достигшим 14 лет, приурочили к годовщине Альминского сражения – первой крупной битвы периода Крымской войны.

Сегодня прошло важное событие в жизни наших юных севастопольцев – получение паспорта, символа принадлежности к великой семье граждан России. Это не просто документ, это свидетельство взросления, ответственности и готовности служить Отечеству. Пусть получение паспорта станет для вас началом пути, наполненного достижениями, активной гражданской позицией и верностью Родине, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя губернатора Игоря Михеева.

Под гимн Российской Федерации школьники принесли торжественное обещание служить Отечеству, защищать его интересы и всегда быть с Родиной.

В Севастополе активистам Движения Первых вручили паспорта

фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Традиционное вручение паспорта школьникам в Севастополе проходит ежемесячно. Стать участником программы можно, обратившись в региональное отделение Движения Первых в Севастополе в социальных сетях.

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источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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