В Севастополе — акция «Дарите книги с любовью»

В Севастополе в шестой раз стартовала общероссийская акция «Дарите книги с любовью», которая продлится до 14 февраля. В течение двух недель любой желающий может подарить библиотекам или образовательным учреждениям города книги, которые пополнят фонд и будут приносить пользу обществу. Директор департамента культуры Ирина Романец сегодня сделала первый подарок детской библиотеке – альманах с самыми знаковыми и интересными местами России, который в прошлом году был выпущен Всероссийским географическим обществом.

Эта акция проходит у нас в шестой раз, а детская библиотека к ней подключилась три года назад. И мы видим, как за эти годы увеличивается количество дарителей книг. Если в первый год у нас было всего 300 участников акции, то в прошлом году – уже более 5 тысяч. Традиционно эта акция проходит во Всемирный день книгодарения – 14 февраля, но мы проводим ее в течение двух недель, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Ирину Романец.

Особенность акции этого года – сбор книг для детей, которые находятся на лечении в медицинских учреждениях.

Перед началом акции совместно с благотворительным фондом «Клуб добряков» мы провели сбор книг для детей, которые сейчас находятся в больницах. Получилась такая акция «дети – детям». Наша работа состоит в том, чтобы прививать детям любовь к чтению книг, и могу с уверенностью сказать, что сегодня они приходят в библиотеки. Мы прививаем им вкус к хорошей литературе – классической и современной, — говорит директор централизованной библиотечной системы для детей Елена Панченко.

В рамках акции «Дарите книги с любовью – 2022» в библиотеках, книжных магазинах, музеях, школах по всей стране проходит сбор книг для библиотек и детских учреждений. В связи с пандемией праздничные программы, акции с викторинами и мастер-классами, встречи с известными людьми, детскими писателями и художниками и другие мероприятия для большинства участников пройдут преимущественно в формате онлайн.

Напомним, Россия принимает участие в акции с 2017 года, к ней присоединились все 85 регионов. Совместными усилиями за эти годы собрано около 500 тысяч книг. По итогам акции 2021 года в Севастополе книгодарителями стали более 5 тысяч человек – это читатели, жители города, книгоиздатели, известные севастопольские писатели и поэты.