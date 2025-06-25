В Севастополе — акция «От значка ГТО – к олимпийской медали»

На стадионе имени 200-летия Севастополя стартовала традиционная акция «От значка ГТО – к олимпийской медали». В этом году в акции принимают участие более 60 спортсменов — представителей региональной федерации спортивной борьбы, а также всестилевого каратэ, и воспитанников Спортивной школы № 6 в возрасте от 8 до 14 лет. На протяжении двух дней спортсмены будут сдавать нормативы ГТО, а все желающие могут попробовать свои силы в выполнении нормативов комплекса.

Разминку с чемпионом» перед сдачей нормативов провел Андрей Горбенко — главный тренер спортивных сборных команд Севастополя по всестилевому каратэ, бронзовый призер Чемпионата России.

Все участники акции смогут комплексно сдать все необходимые нормативы и получить знак отличия ГТО. Сегодня участники сдавали бег на короткую дистанцию, силовые упражнения, гибкость, прыжок в длину с места и пресс, завтра — бег на длинную дистанцию.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя