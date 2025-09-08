Прямо сейчас:
В Севастополе алкоголики устраивают дебоши при посадке на паром
фото: пресс-служба Главного Управления Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополю (г Севастополь)

В Севастополе алкоголики устраивают дебоши при посадке на паром

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 12:41 08.09.2025

Сотрудники Управления вневедомственной охраны Росгвардии по городу Севастополю пресекли противоправные действия и передали полицейским двух правонарушителей, которые в нетрезвом состоянии, устроили разборки с сотрудниками паромной переправы в Нахимовском и Ленинском районах.

Первый сигнал вызова Росгвардии поступил вечером с паромного причала, расположенного на площади Захарова:

  • К прибывшим правоохранителям обратились сотрудники паромной переправы и указали на посетителя с признаками алкогольного опьянения. Мужчина был неопрятно одет, хамил и нецензурно выражался в адрес персонала, приставал к пассажирам, вел себя  крайне вызывающе. Сотрудники переправы были вынуждены отказать нетрезвому мужчине в услуге.  Прибывшим на место сотрудникам Росгвардии хулиган попытался оказать сопротивление, угрожал расправой. Благодаря профессиональным действиям правоохранителей злоумышленник был оперативно задержан и доставлен в районный отдел полиции.
  • Второй инцидент произошел на паромной переправе уже в Артиллерийской бухте. Нетрезвый мужчина 1982 года рождения сначала попытался попасть на паром днем, но потом вернулся на место уже за полночь, когда паромное сообщение прекращено – устроил конфликт и требовал доставить его на северную сторону Севастополя. На неоднократные уговоры персонала успокоиться и покинуть причал он никак не реагировал. Те были вынуждены нажать кнопку вызова Росгвардии.
Сотрудники вневедомственной охраны установили личность буйного злоумышленника.  Выяснилось, что ранее он неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей. Росгвардейцы задержали его и доставили в Ленинский районный отдел полиции.

По данным фактам проводятся проверки.

источник: пресс-служба Главного Управления Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополю (г Севастополь)

Просмотры: 15

