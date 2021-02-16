В Севастополе анонсируют бесплатные экскурсии

20 и 21 февраля в рамках Дня экскурсовода Управление развития туристической индустрии совместно с Севастопольским военно-историческим музеем-заповедником организует бесплатные экскурсии для жителей и гостей города.

ПРОГРАММА НА 20 и 21 ФЕВРАЛЯ

Экскурсия по территории мемориального комплекса «Сапун-гора»

Пешеходный экскурсионный маршрут «Они снова в строю» познакомит с образцами восстановленной боевой техники периода Великой Отечественной войны Севастопольского военно-исторического музей-заповедника.

Начало экскурсий 11:00, 12:00, 13:00.

Место сбора: Центральный вход в музей (ост. Сапун-гора)

Экскурсия по территории Малахова кургана

Пешеходный экскурсионный маршрут «Малахов курган — памятник двух оборон» познакомит с событиями двух героических оборон города.

Начало экскурсий 11:00, 12:00, 13:00.

Место сбора: Центральный вход в музей (ост. Малахов курган)

ПРОГРАММА НА 21 ФЕВРАЛЯ

Пешеходная экскурсия по историческому центру города

Екатерининский сквер, памятник Екатерине II, площадь Нахимова, Графская пристань, памятник Нахимова, Мемориал героической обороны города 1941-42 годов, памятник Казарскому («Бриг Меркурий»), Приморский бульвар, памятник Затопленным кораблям, Дворец детского и юношеского творчества.

Начало экскурсий 11:00, 12:00, 13:00.

Место сбора группы: пл. Нахимова (у памятника П.С. Нахимову).

Пешеходная экскурсия по Балаклаве

Экскурсия по набережной, памятник А.И.Куприну, история Балаклавской бухты, храм 12 Апостолов, гора Кастрон, крепость Чембало (обзор).

Начало экскурсий 11:00, 12:00, 13:00.

Место сбора группы: пл. 1 Мая (у памятника Лесе Украинке)

Группы формируются по предварительной записи через Туристско-информационный центр по телефону 8-978-907-96-70, 8-800-301-82-38. Максимальное количество участников группы – 15 человек. Запись на экскурсии до 19.02 до 16:00.

Экскурсии проводятся с учетом санитарно-эпидемиологических требований и требований Указа губернатора от 17.03.2020 № 14-УГ «О введении на территории города Севастополя режима повышенной готовности».