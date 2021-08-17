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В Севастополе анонсируют II Международный фестиваль профессиональных театров танца «ART-БУХТА»
фото: Robert Stokoe (pexels.com)

В Севастополе анонсируют II Международный фестиваль профессиональных театров танца «ART-БУХТА»

Опубликовал: КрымPRESS в Фестивали в Крыму 19:58 17.08.2021

В Севастополе  II Международный фестиваль профессиональных театров танца «ART-БУХТА»  состоится с 13 по 19 сентября на сцене Драматического театра  имени Б.А. Лавренёва Черноморского флота.

Участниками II Международного фестиваля профессиональных театров танца «ART-БУХТА» стали танцевальные коллективы из четырех городов России: Москва, Ижевск, Астрахань и Севастополь. За неделю фестиваля участники представят зрителям 8 (восемь) хореографических спектаклей, — сообщили организаторы события.

Завершится II Международный фестиваль профессиональных театров танца «ART-БУХТА» 19 сентября  2021 г. Гала-концертом участников.

В Севастополе анонсируют II Международный фестиваль профессиональных театров танца «ART-БУХТА»

В Севастополе анонсируют II Международный фестиваль профессиональных театров танца «ART-БУХТА»

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