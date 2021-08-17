В Севастополе анонсируют II Международный фестиваль профессиональных театров танца «ART-БУХТА»

В Севастополе II Международный фестиваль профессиональных театров танца «ART-БУХТА» состоится с 13 по 19 сентября на сцене Драматического театра имени Б.А. Лавренёва Черноморского флота.

Участниками II Международного фестиваля профессиональных театров танца «ART-БУХТА» стали танцевальные коллективы из четырех городов России: Москва, Ижевск, Астрахань и Севастополь. За неделю фестиваля участники представят зрителям 8 (восемь) хореографических спектаклей, — сообщили организаторы события.

Завершится II Международный фестиваль профессиональных театров танца «ART-БУХТА» 19 сентября 2021 г. Гала-концертом участников.