В Севастополе анонсируют комплексные осмотры для ветеранов ВОВ

Профилактические мероприятия, ориентированные на ветеранов ВОВ, начнутся 14 марта. В поликлиниках на улицах адмирала Октябрьского, Супруна, Силаева, Геннериха и Будищева с 9:00 до 15:00 доктора, в том числе «узкие» специалисты, будут принимать пациентов.

Без очереди на этот «Субботник здоровья» попадут ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС, ветераны Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица. В кабинеты на рентген, для сдачи крови, к хирургу, ЛОРу, офтальмологу, терапевту записываться заранее не нужно. Также желающие смогут пройти электрокардиографию и флюорографию, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Кроме того, перед Днем Победы нетранспортабельных ветеранов осматривают на дому. Администрация городской больницы № 1 в каждой поликлинике сформировала выездные бригады. В их состав входят: терапевт, окулист, хирург, ЛОР. На месте специалисты берут клинический анализ крови, делают электрокардиографию, а женщин осматривает гинеколог.

Мы уделяем особое внимание ветеранам Великой Отечественной войны. В связи с этим ежегодно организовывается плановая и выездная работа по осмотру ветеранов. Мы её проводим во всех районах города. У нас на учёте состоят ветераны: участники войны, инвалиды, узники концлагерей. Всего порядка 230 человек, половину из которых на сегодняшний день уже осмотрели. Мы с этими людьми знакомы много лет и знаем их поимённо. Ежегодно делаем объезд. Медицинское обслуживание ветеранов у нас находится на особом контроле, – отмечает заместитель главного врача городской больницы № 1 по поликлинической работе Елена Шамрай.

Напомним, в Севастополе возобновились субботники здоровья. В прошлом году об акции узнали в отдалённых районах города, она быстро стала популярной среди многих жителей севастопольских сёл и посёлков. С августа по декабрь медицинские осмотры прошли свыше 1500 человек. Было принято решение, что в 2020 году география «субботников» расширится: их стали проводить в черте города.