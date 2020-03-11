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В Севастополе анонсируют медицинский форум
иллюстрация: medganza.ru

В Севастополе анонсируют медицинский форум

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:18 11.03.2020

19-20 марта состоится VI междисциплинарный медицинский форум «Здравоохранение Севастополя». Перед участниками выступят лекторы из Москвы, Симферополя, Казани, Севастополя, Евпатории, Ростова-на-Дону.

Участников форума ждёт насыщенная научная программа. Так, 19 марта будут рассмотрены вопросы о междисциплинарном подходе к диагностике, лечению, реабилитации острых нарушений мозгового кровообращения, современных вопросах педиатрии и неонатологии, междисциплинарных аспектах акушерства, гинекологии и урологии. Также для севастопольских и крымских докторов состоится мастер-класс «Ультразвуковое исследование в диагностике острых нарушений мозгового кровообращения». Он включен в программу цикла повышения квалификации для специальностей «Ультразвуковая диагностика», «Функциональная диагностика», «Неврология», «Сердечно-сосудистая хирургия», «Нейрохирургия», «Терапия», «Гериатрия», «Кардиология», «Педиатрия», «Общая врачебная практика», — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

20 марта на форуме обсудят актуальные вопросы диагностики и лечения заболеваний внутренних органов, вопросы клинической лабораторной диагностики, микробиологии, паразитологии и вирусологии, управления сестринской деятельностью и вопросы инфектологии, эпидемиологии и социально значимых заболеваний.

Также 20 марта состоится семинар-практикум «Управление уровнем вовлеченности при создании новой модели медицинской организации». В рамках семинара специалисты обсудят, как внедрять новые технологии, не ломая успешных производственных процессов.

Всего в дни мероприятия прозвучит более 50 докладов по наиболее актуальным проблемам медицины. Ежегодно междисциплинарный медицинский форум «Здравоохранение Севастополя» посещают более 500 специалистов со всего Крыма. К участию приглашаются организаторы здравоохранения, терапевты, врачи общей практики, кардиологи, эндокринологи, ревматологи, неврологи, нейрохирурги, пульмонологи, инфекционисты, эпидемиологи, нефрологи, гастроэнтерологи, акушеры-гинекологи, педиатры, неонатологи, главные медицинские сестры, а также все заинтересованные специалисты, — отмечают организаторы события.

Участие в форуме для медицинских работников бесплатное!  Регистрация откроется в 09:00, начало научной программы в 10:00.

Место проведения: г. Севастополь, ул. Парковая, 11, курортный комплекс «Аквамарин».

В Севастополе анонсируют медицинский форум

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