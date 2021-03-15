В Севастополе анонсируют мероприятия, посвящённые очередной годовщине Русской весны

18 марта Всероссийская акция «Сад Памяти» традиционно стартует в Севастополе.

«Сад памяти» будет посвящен советскому и российскому актёру театра и кино, Герою Труда Российской Федерации, народному артисту СССР, главному амбассадору акции — Василию Лановому.

В этот день в Севастопольском центре культуры и искусств состоится торжественная церемония открытия Международного форума молодых кинематографистов «Глобальные ценности». В рамках проведения кинофорума в кинотеатре «Россия» запланированы кинопоказы лучших работ молодых кинематографистов со всего мира.Продлятся мероприятия до 21 марта.

18 марта состоится праздничный авто-мотопробег «Симферополь – Севастополь, гора Гасфорта». В нем примут участие ополченцы, участники событий 2014 года, члены мотоклуба «Ночные Волки». На площадке у горы Гасфорта гостей ждёт праздничная программа.

В 16.00 на площади Нахимова начнётся концерт, посвященный празднованию седьмой годовщины возвращения Севастополя и Крыма в Россию.

В период с 17 по 19 марта в Севастополе будет работать уникальная выставка — историко-просветительский проект «Поезд Победы».

Памятные мероприятия также пройдут в учреждениях культуры и образования.

Так, 16 марта в выставочном зале Дворца культуры рыбаков открывается экспозиция выставки севастопольских фотохудожников и художников «Навеки с Россией!», посвященная воссоединению Крыма и Севастополя с Россией.

17 марта в 16:00 в Севастопольском центре культуры и искусств состоится открытие художественной выставки «Крымская весна». В экспозицию выставки войдут более 20 работ крымских и севастопольских художников.

Выставки будут открыты для всех желающих ежедневно с 10:00 до 18:00.

19 марта в культурно-выставочном центре Государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя состоится презентация уникальной трехтомной научной монографии «История Севастополя с древнейших времён до 2014 года».

В учреждениях культуры в пригородной и сельской зоне в эти дни пройдут праздничные концерты, выставки детских рисунков, авторских фотографий, информационные и литературные программы.

Основные из них:

17 марта в 17:30 в ГБУК «Дворец культуры «Севастопольский» запланирован праздничный концерт «Наш выбор».

в ГБУК «Дворец культуры «Севастопольский» запланирован праздничный концерт «Наш выбор». 17 марта в 18:00 праздничная программа пройдёт в клубе в Инкермане.

праздничная программа пройдёт в клубе в Инкермане. 18 марта в 19:00 в Терновском центре культуры и досуга состоится праздничная концертная программа, посвящённая Дню присоединения Крыма и города Севастополя к России.

в Терновском центре культуры и досуга состоится праздничная концертная программа, посвящённая Дню присоединения Крыма и города Севастополя к России. 20 марта в 17:00 в клубе п. Хмельницкое запланирован праздничный концерт «Крымская весна».

Большая программа онлайн — мероприятий подготовлена библиотечными системами города Севастополя. С 15 по 21 марта запланированы:

Исторический экскурс «Россия и Севастополь: общая судьба»

Час истории «Севастополь: как это было»

Поэтическая эстафета «Севастополь – Крым – Россия, сегодня, завтра и всегда!» и другие мероприятия.

Кроме того, во всех кинотеатрах Государственного автономного учреждения культуры города Севастополя «Севастополь кино» 18 марта в 11:00 состоится бесплатная демонстрация художественного фильма «Крым».

В летнем кинотеатре на Матросском бульваре в рамках работы Киноклуба зрители нашего города смогут бесплатно увидеть следующие фильмы:

18 марта — художественный фильм «Крым».

— художественный фильм «Крым». 20 марта — программа фильмов-победителей 40-го фестиваля ВГИК

— программа фильмов-победителей 40-го фестиваля ВГИК 21 марта — художественный фильм «Офицеры».

Начало сеансов в 20:00