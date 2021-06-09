В Севастополе анонсируют морской фестиваль «AquaDrive»

Всероссийский морской фестиваль пройдет в Севастополе с 11 по 13 июня. Каждый из дней «AquaDrive» будет посвящен определенной теме.

Тема первого дня – «Исследование». Участники соберутся в детском технопарке «Кванториум», где пройдёт открытие фестиваля. Они получат конкурсное задание и пройдут мастер-классы «Основы управления парусом» и «Сборка моделей яхт». После обеда команды отправятся в Институт биологии южных морей (причал №233), где состоится первый соревновательный этап. На территории института пройдёт квест «Полное погружение». Участников ждут задания по судостроению, навигации, морскому делу, управлению дроном, а также моделью парусной яхты. Задача команд — пройти тематические локации, набрав максимальное количество баллов за минимальное время, — рассказали в пресс-службе Правительства Севастополя.

Кроме того, всех участников ждут экскурсия на исследовательское судно «Профессор Водяницкий», мастер-класс по подводному делу и аэрофотосъёмке. После квеста команды отправятся в детский технопарк «Кванториум» для подведения итогов дня.

Второй день посвящен теме «Моделирование». Участники получат задание по разработке концепта судна-амфибии и создании его 3D-модели. Перед выполнением задачи ребята пройдут мастер-класс «Основы 3D-моделирования». Затем пройдёт открытая защита проектов, где за 5 минут команды презентуют решение поставленной проблемы.

Тема третьего дня — «Пилотирование». Участников ждут тренировочные заезды и гонки на радиоуправляемых моделях автомобилей. После заездов состоится торжественное закрытие и подведение итогов фестиваля.

Главный организатор фестиваля — детский технопарк «Кванториум» в Севастополе.