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В Севастополе анонсируют общегородские субботники

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 19:05 14.08.2020

Общегородские субботники в Севастополе пройдут 22 и 29 августа, 5 сентября, 10 октября, 14 ноября и 12 декабря.

Мы приглашаем всех севастопольцев присоединиться к субботникам. Предстоит большая работа по санитарной очистке, уборке, благоустройству. Нами определены 24 локации для проведения субботников. Дано также поручение управляющим компаниям для проведения мероприятий по уборке прилегающих территорий. Кроме того, региональный оператор ООО «Благоустройство» выделяет специализированную технику для сбора и вывоза мусора, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя и.о. директора Департамента городского хозяйства Евгения Горлова.

В Севастополе анонсируют общегородские субботники

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