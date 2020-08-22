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В Севастополе анонсируют открытие кинотеатра "Россия"
фото: Ирина Клокова, "Севастопольская газета"

В Севастополе анонсируют открытие кинотеатра «Россия»

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:14 22.08.2020

О том, что отремонтированный кинотеатр «Россия» откроют в ближайшее время, сообщил директор государственного учреждения культуры «Севастополь кино» Дмитрий Гарнега.

Да, в принципе, все готово к открытию кинотеатра. Наводим последние штрихи. Тем не менее, точную дату пока назвать затрудняюсь, идут согласования. Есть план открыть его 27 августа российской премьерой приключенческого боевика «Вратарь галактики», — цитирует директора «Севастопольская газета».

По словам Дмитрия Гарнега, если презентовать обновлённый кинотеатр 27 августа не удастся, то открытие состоится в самое ближайшее время.

В отремонтированном кинотеатре планируется и показ фильмов, открывающегося 27 августа 16-го Международного фестиваля документальных фильмов и телепрограмм «Победили вместе».

В Севастополе анонсируют открытие кинотеатра "Россия"

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