В Севастополе анонсируют световое шоу. В честь Дня окончания Второй мировой войны

Световое шоу «Борьба за Победу» состоится 3 сентября с 21:00 до 23:00 в нескольких городах России: в Севастополе, Великом Новгороде, Воронеже, Ростове-на-Дону, Смоленске, Туле, Хабаровске.

На выбранных площадках городов-участников развернутся красочные масштабные видеопроекции, связанные с историческими событиями 1941-1945 годов, посвященные окончанию Второй мировой войны и Победы советских войск над японской армией на Дальнем востоке. Визуальные образы продемонстрируют человеческие качества и чувства, которые помогли народу Советского Союза и солдатам Красной Армии преодолеть все тяготы Второй мировой войны и приблизить Великую Победу над фашизмом. Это уникальный экскурс в историю каждого из городов, рассказ о военных событиях каждого города для его жителей, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.