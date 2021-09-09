В Севастополе анонсируют Всероссийскую акцию «Культурная суббота»

В Севастополе в рамках Всероссийской акции «Культурная суббота» 11 сентября пройдет ряд мероприятий, направленных на приобщение к культуре народов России и воспитание патриотизма. Так:

В библиотеке-филиале №12 в 11:00 пройдет «Творческое утро в татаро-башкирской гостиной», посвященное культуре и традициям татарского народа. Участникам подарят учебные пособия для изучения татарского языка. Также для повышения интереса к языку, развития навыков правильной речи и правописания состоится акция «Татарский диктант».

В кинотеатре «Победа» в 11:00 начнется показ художественного фильма «Феодосийская сказка». В рамках мероприятия пройдет творческая встреча волонтеров культуры с режиссером Драматического театра им. Б. А. Лавренева, актером, исполнившим главную роль в киноленте, Николаем Нечаевым.

Симфоническую сказку «Чёрная курица, или Подземные жители» в исполнении актрисы Дарьи Мороз и Московского государственного симфонического оркестра под руководством Ивана Рудина зрители смогут увидеть в 14:00 в концертном зале Дворца культуры рыбаков. Сказка рассчитана как на детскую, так и на взрослую аудиторию.

Кроме того, с 10 по 12 сентября в Севастополе состоятся мероприятия в рамках II Всероссийского фестиваля патриотической песни «Моё Отечество – моя Россия!». В смотре примут участие вокальные ансамбли и сольные исполнители из Башкортостана, Крыма, Республики Марий Эл, Краснодарского края, Белгородской, Курской, Нижегородской, Ростовской, Самарской, Челябинской областей и Севастополя, в том числе представители национально-культурных обществ.