Горячие новости
Главная | Новости Севастополя | В Севастополе анонсируют Всероссийскую акцию «Культурная суббота»

crimeapress_news

В Севастополе анонсируют Всероссийскую акцию "Культурная суббота"

В Севастополе анонсируют Всероссийскую акцию «Культурная суббота»

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:13 09.09.2021

В Севастополе в рамках Всероссийской акции «Культурная суббота» 11 сентября пройдет ряд мероприятий, направленных на приобщение к культуре народов России и воспитание патриотизма. Так:

  • В библиотеке-филиале №12 в 11:00 пройдет  «Творческое утро в татаро-башкирской гостиной», посвященное культуре и традициям татарского народа. Участникам подарят учебные пособия для изучения татарского языка. Также для повышения интереса к языку, развития навыков правильной речи и правописания состоится акция «Татарский диктант».
  • В кинотеатре «Победа» в 11:00 начнется показ художественного фильма «Феодосийская сказка». В рамках мероприятия пройдет творческая встреча волонтеров культуры с режиссером Драматического театра им. Б. А. Лавренева, актером, исполнившим главную роль в киноленте, Николаем Нечаевым.
  • Симфоническую сказку «Чёрная курица, или Подземные жители» в исполнении актрисы Дарьи Мороз и Московского государственного симфонического оркестра под руководством Ивана Рудина зрители смогут увидеть в 14:00 в концертном зале Дворца культуры рыбаков. Сказка рассчитана как на детскую, так и на взрослую аудиторию.
  • Кроме того, с 10 по 12 сентября в Севастополе состоятся мероприятия в рамках II Всероссийского фестиваля патриотической песни «Моё Отечество – моя Россия!». В смотре примут участие вокальные ансамбли и сольные исполнители из Башкортостана, Крыма, Республики Марий Эл, Краснодарского края, Белгородской, Курской, Нижегородской, Ростовской, Самарской, Челябинской областей и Севастополя, в том числе представители национально-культурных обществ.

Программа акции составлена с учетом эпидемиологической обстановки в регионе. Все мероприятия пройдут в соответствии с требованиями указа губернатора города Севастополя от 17.03.2020 г. № 14-УГ «О введении на территории города Севастополя режима повышенной готовности» (с учетом внесенных изменений и дополнений), — отмечают в пресс-службе Правительства Севастополя.

В Севастополе анонсируют Всероссийскую акцию "Культурная суббота"

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.