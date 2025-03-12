В Севастополе анонсируют большой форум вакансий для участников СВО и членов их семей

19 марта в кадровом центре «Работа России» на ул. Руднева, д. 40 с 10:00 до 13:00 пройдет форум вакансий «Время возможностей для СВОих», направленный на трудовую и социальную адаптацию участников специальной военной операции и членов их семей. Мероприятие организовано совместно кадровым центром и филиалом Фонда «Защитники Отечества».

На форуме предложат большой выбор вакансий. Сейчас есть более 70 предложений от 10 севастопольских предприятий и организаций с зарплатой до 80 тысяч рублей. В числе работодателей – крупные севастопольские предприятия: ГБУ «Севастопольский автодор», ГБУ «Молодежный центр», ГУП «Севастопольгаз», ГУФССП России по Республике Крым и г. Севастополю, ООО «Стройцентр» ОП № 1, ООО «Стройцентр» ОП № 2, ООО «УК «Центр упаковки и дизайна», филиал ООО «ВО «Технопромэксперт».

Специалисты кадрового центра «Работа России» помогут составить резюме, подготовиться к собеседованию и научат эффективно использовать платформу «Работа России» для поиска работы в Севастополе.

На форуме можно будет пройти профориентационное тестирование и определить профессиональные навыки и перспективы. А также получить информация об обучении и повышении квалификации. Участники узнают о доступных программах переподготовки и обучения на региональном и федеральном уровнях.

Для тех, кто хочет открыть свое дело, можно будет получить консультации о мерах поддержки.

Кроме того, в рамках форума состоится выставка творческих работ севастопольских ремесленников «К 80-летию Победы» и мастер-класс для детей участников СВО и школьников СОШ № 29.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя